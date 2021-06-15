رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والعودة للانعقاد يوم 27 يونيو الجارى

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وأعلن عودة المجلس للانعقاد يوم 27 يونيو. الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، وافق خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على 58 مشروع قانون خاص بالموازنة العامة والخطة للعام المالى 2021/2022، وتتضمن (مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، و55 مشروع قانون خاص بموازنات الهيئات الاقتصادية، ومشروع قانون موازنة الإنتاج الحربى)، كما أقر الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للعام المالى.

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