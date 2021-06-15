/635977/نتيجة-امتحانات-إعدادية-دمياط-٢٠٢١-تعرف-على-التفاصيل

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة التطورات الأخيرة المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية، فى المحافظات التى جرى بها علمية الامتحانات ونرصد فى التقرير التفاصيل بالمحافظة:-

انتهي كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط من عمل شيتات نتيجة النهائية، تمهيدا لاعلان النتيجة عقب اعتمادها من محافظ دمياط الدكتور منال عوض، مع نهاية الاسبوع.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نتيجة امتحانات إعدادية دمياط ٢٠٢١

وقال عادل عثمان وكيل و زارة التعليمي المحافظة، أن اعمال المرحلة تقدير درجات مختلف المواد الدراسية التي أدي الطلاب امتحانات بالفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

امتحانات الشهادة الاعدادية ٢٠٢١

وكان وكلاء وزارة التعليم في كل محافظة قد تفقدوا مقرات التصحيح خلال أأنا الناصبة و التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا " كوفيد-١٩".

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شددوا خلال جولاتهم علي تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس المعلمون المنتدبون لاعمال تقدير الدرجات ، وتأكدوا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للمصححين من اجل اداء عملهم بكل دقة.

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يذكر أن جميع اسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية و التعليم حيث حددت النهاية العظمي الدرجات ب ٢٨٠ درجة.

دمياط ٢٠٢١.. امتحانات الشهادة الإعدادية

الجدير بالذكر، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أعلنت تحديد موعد عقد امتحانات الصف الثالث الاعدادى للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ لجميع الفئات بدءً من السبت القادم الموافق ٢٩ مايو الجارى.

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أوضحت" المحافظ "أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم بصفة خاصة على الصحة العامة للطلبة والطلبات بجميع المراحل التعليمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية لمجابهة أزمة فيروس كورونا.