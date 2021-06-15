سحر صدقي تهاجم وزير البترول : الوزير في ناحية وشركات الغاز في ناحية«فيديو وصور»

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هاجمت النائبة سحر صدقي،عضو مجلس النواب، أن وزير البترول الدكتور طارق الملا فى ناحية وشكات الغاز فى ناحية آخري، مطالبة بضرورة التنسيق بين الوزرات المختلفة، لإدارج جميع شوارع مركز أبو تشت فى محافظة قنا ضمن خطة التطوير.

دوت الخليج يرصد كلمة النائبة سحر صدقي بالجلسة العامة

وتسائلت النائبة سحر صدقي ، عضو مجلس النواب،أين نشاط الوزارة فى صعيد مصر وخاصة فى مبادرة حياة كريمة،لافتة إلى أن هناك شارعين فى المدينة من أهم الشوارع ولم يتم ادراجهم فى الخطة،وهما شارع المستشفي العام ،وشارع القطاع.

شركات الغاز الطبيعي

وشددت النائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، بالتحقيق مع شركة الغاز المسئولة فى مركز ابو تشت بمحافظة قنا، على إهدار المال العام ،مشيرة إلى رصف الطرق بدون تركيب"الكوابيش الخاصة بالغاز الطبيعي" ثم تكسير مرة آخري، مما يعداهمال مال عام، مضيفة "أن الوزارة فى ناحية وشركات الغاز فى ناحية آخري.

جاء هذا خلال كلمة النائبة سحر صدقي بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، حيث شهدت الجلسة هجوما شديدا من نواب البرلمان على سياسة وزير البترول والثروة المعدنية ، لدكتور طارق الملا، وكان من المقرر أن تناقش الجلسة عدد من طلبات الاحاطة، والأسئلة الموجهة للوزير،بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية، وتعيينات بقطاع البترول