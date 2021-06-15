محمود الخطيب يساند لاعبي الأهلي في بعثة تونس «صور»

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مطار القاهرة في طريقها إلى تونس، ويستعرض دوت الخليج برز أحداث الرحله للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة اللاعبين؛ استعدادا للسفر إلى تونس وجاءت كالتالي:
قائمة الأهلي في بعثة تونس
محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.
وينضم إلى بعثة الفريق في تونس الثلاثي؛ علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الشيف محمد الدالي؛ لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس، وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الشيف الدالي؛ للتنسيق مع إخصائي التغذية بالفريق عبد الرحمن سعيد، وللحفاظ على البرنامج الغذائي للاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس. وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.
أستقرت وزارة الصحة التونسية على عدد 5 الأف متفرج بمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وجاء ذلك العدد بعد مطالب نادي الترجي التونسي بضرورة تواجد عدد جماهيري في لقاء الأهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء الأثنين المقبل ، خاصة بعد خروج الجماهير للشوارع والمطالبة بالحضور خلال مواجهة الفارس الأحمر والترجي التونسي.
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