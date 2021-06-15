وزير البترول يرد علي انتقادات  البرلمان..وزعيم الأغلبية يعقب..ورئيس النواب يرفع الجلسات لـ27يونيو

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عقب وزير البترول الدكتور طارق الملا، على ما آثاره أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بشأن أزمة التعيينات فى قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى اثنين مساعدين للوزير معاون واحد، رغم ان مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على طلبات الإحاطة التى ناقشها النواب اليوم.

وقال الوزير، وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبا ليست موجودة فى قطاع البترول، الا من خلال الشركات، والتى تتم بها وفقا لميزانية كل شركة حسب الايرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التى تقوم بها.

وأضاف الوزير، كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة من عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، يتم إحلالها بعمالة جديدة

وتابع، ما يتم اتباعه هو ان تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة فى مشروعات بعينها، فى فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم مرة أخرى، يتم الإستعانة بتلك العمالة مرة أخرى فى مشروعات أخرى.

وحول شكوى النواب، من تدنى العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة فى البترول لاتنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة.

وأكدأن قطاع البترول له مساهمات مهمة فى الناتج القومى الاجمالى، حيث تصل الى 25 فى المائة ، وأنه يعمل بالقطاع نحو 240 الف موظف بخلاف الشركات التى لديها عمالة من خلال مقاولين لتأدية خدمة فى مدة معينةوأكد ان توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعد جزء رئيسى من مهام القطاع.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أن المعدلات التى حققها المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل مؤخرا غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال رد الملا على طلبات الإحاطة وسؤال موجه إلى رئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية من عدد من النواب أثناء الجلسة العامة/اليوم الثلاثاء/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتضمنت طلبات الإحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، كذلك عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم.

وقال الملا إنه المبادرة الخاصة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد بمعدل 30 جنيه قسط شهرى مستمرة ولكن توجد بعض التوصيلات يتم العمل بها عقب انتهاء الشركة من التوصيل في المنطقة فيتم زيادة تكاليف التوصيل لمن يرغب.

ونوه إلى أن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من توصيل الغاز الطبيعى للمنازل دون رفع توصيلها على المواطنين ولكن هناك بعض الحالات مرتبطة بظروف خاصة مثل الانتهاء من المشروع في منطقة ثم يأتي مواطن يطلب التوصيل فتكون التكلفة عالية.

وأشار إلى أن الوزارة وشركاتها تعمل على إجراء مسح لعدد الوحدات التى يمكن التوصيل لها وفقا للعديد من الاعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات السكنية والشوارع لإدخال الغاز الطبيعى للمنازل ويتم بالفعل.

وأشار إلى أن هناك تأكيدات رئاسية فى إطار ما يحققه من أهداف خدمية واقتصادية وتنموية تعود كلها بالنفع على المواطن وتخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، من خلال التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وإحلالها كبديل للمنتجات البترولية السائلة وخاصة أسطوانات البوتاجاز المدعومة حتى الآن.

وكشف الملا أن الوزارة لديها استراتيجية لتوسيع توصيل الغاز على مستوى المنطقة، موضحا أن جائحة كورونا ربما قد تكون قد خلفت حالة من العجز في هذا القطاع، ولكن مع العودة التدريجية الحالية يتم العمل في هذا الإطار.

وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد ضمن المحافظات المطروحة حاليا لتوصيل الغاز لها عبر ضخ الغاز، مؤكدا أن هناك خطة كبيرة لهذا الأمر وتنفيذه قريبا.

وفيما يخص مبادرة حياة كريمة، قال إن الوزارة تقوم بعمل دور كبير في هذه المبادرة، لافتا إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من قرية من قرى المبادرة ويوجد قرى أخرى مدرجة ضمن خطة العام المالى 2021/2022.

ولفت إلى أنه جارى أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى وإعداد الخرائط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لعدد من القرى منفذ بها صرف صحى حكومى وقد تم حصر المهمات اللازمة لتنفيذ الشبكات الأرضية لها وجارى حالياً طرحها على الموردين المعتمدين

من ناحيته وجه المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير البترول على الاكتشافات البترولية العظيمةجاء ذلك في رده على تعقيب وزير البترول على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة بشأن مشكلات التعيين وتأخر توصيل الصرف الصحي للمنازل.

وقال أشرف رشاد: نتمنى في لقاء مقبل، قد يكون في دور الانعقاد القادم أن نوجه الشكر للوزير في حل كافة المشكلات التي تم تسجيل الملاحظات عليها.

وعقب ذلك رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته فى 27 يونيو من الشهر الجاري .