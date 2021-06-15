عودة الروح للدوري المصري.. تشكيل بيراميدز أمام سموحة

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عادت الروح للدوري المصري بعد توقف البطولة أسبوعين، ليبدأ الفريق السماوي بيراميدز، وفريق سموحة بداية الإنتفاضة للدوري المصري الممتاز، في الخامس من عشر من يونيو الجاري، ويجمع الفريقين لقاء في الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز.

تنطلق المباراة في السابعة مساء، ويشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي، وتبث المباراة على قناة أون تايم سبورت، بتعليق صوتي أيمن الكاشف، في لقاء الجولة السادسة والعشرون.

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز تشكيل مباراة سموحة في الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق بيراميدز.

تشكيل فريق بيراميدز أمام سموحة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر.

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة.

خط الهجوم: رمضان صبحي - محمود وادي – إبراهيم حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.

ويغيب الثنائي أحمد فتحي وأحمد سامي عن بيراميدز بسبب الإيقاف.

موقف الفريقين في الدوري

بيراميدز يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة من اصل 21 مباراة، حقق من خلالها 8 إنتصارات، ووقع في فخ التعادل في 10 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، إستطاع أن يسجل من خلالها 31 هدف، في حين تلقت شباكة 18 هدف في هذا الموسم.

ويحتل فريق سموحة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 نقطة، من أصل 25 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، ووقع في فخ التعادل في 16 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين.