/635979/كارتيرون-يطمئن-على-حميد-أحداد-وراحة-سلبية-لأحمد-فتوح
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق على هامش المران مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي من أجل الاطمئنان على حالته الطبية، ويستعرض دوت الخليج أبرز تدريبات الزمالك وأحداث مران فريق القلعة البيضاء.
ويعاني أحداد من الإصابة في أنكل القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزه للفترة المقبلة .
راحة سلبية لفتوح في مران الفريق
خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزءا من التدريبات الجماعية بالمران مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.
واكتفى فتوح بالمشاركة في نصف التدريبات بسبب شعوره بآلام في القدم، حيث فضل الجهاز الطبي للزمالك منحه راحة.
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