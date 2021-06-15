/635980/يورو-2020-التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-البرتغال-والمجر

حسم التعادل أحداث الشوط الأول بين المنتخب البرتغالي، ومنخب المجر في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط الأول بين الفريقين.

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