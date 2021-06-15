بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الشركة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "شارع النبوى المهندس، العماروة الكبرى، الزهور، الحرمين"، مشيرة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.
ولفت البيان إلى حدوث كسر فى الخط الناقل للمياه قطر 500 مم بشارع النبوى المهندس أمام مسجد الفرج بمنطقة المندرة، ما تسبب فى قطع المياه عن المناطق المشار إليها.
وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
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