بحضور 67 ألف مشجع.. شوط سلبى بين البرتغال والمجر في يورو 2020.. "فيديو وصور"

انتهي الشوط الأول بين المنتخب البرتغالى ونظيره المجرى، والمقامة بينهما حاليا على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، بالتعادل السلبي، فى حضور 67 ألف مشجع ، حيث تأتي المباراة ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة "مجموعة الموت" ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً في 11 مدينة مختلفة، حيث تبادل المنتخبان الهجمات في الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء لكنهما فشلا في هز الشباك وكان حامل اللقب الأخطر على المستوى الهجومى.

وأصبح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة من أمم أوروبا وذلك في سنوات (2004، 2008، 2012، 2016، و2020).

كما بات رونالدو اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات الدولية الكبرى التي تضم اليورو وكأس العالم برصيد 39 مباراة.

ويخوض منتخب البرتغال المباراة بتشكيل يضم كل من: باتريسيو، سيميدو، دياز، بيبي، جيريرو، دانيلو، كارفاليو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، دييجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل منتخب المجر ضد البرتغال: جولاكسي، بوتكا، أوبران، شالاي، لوفرينكسيس، كلينهيسلر، ادم ناجي، شافير، فيولا، سالاي، شالاي.

وللمرة الأولى منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يمتلئ ملعب كرة قدم على أخره بحضور جماهيرى كامل، وذلك في مواجهة المنتخب البرتغالى ونظيره المجرى.

ويتواجد نحو 67 ألف متفرج في مدرجات ملعب بوشكاش أرينا الذى يعد الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، مما يتطلب من الجماهير تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل السماح لها بالدخول.

ويقود المنتخب البرتغالي، الأسطورة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، طموحات بلاده حيث يعد النجم الأول التي تعقد عليه الجماهير الأمال في الحفاظ على اللقب القاري بنسخة يورو 2020.

ورغم وصوله الى سن الـ 36 عاماً، إلا أن رونالدو قادر علي قلب الموازين وصنع الفارق لصالح منتخب بلاده، في أي وقت خاصة في ظل قدراته التهديفية المميزة، حيث توج بلقب هداف الدوري الإيطالي الموسم المنتهي برصيد 29 هدفاً.

ويملك البرتغال خلف رونالدو، كوكبة من النجوم واللاعبين البارزين على رأسهم برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد، جوتا مهاجم ليفربول، جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد.

وواجهت البرتغال وقتا صعبا أمام المجر في بطولة 2016، عندما تأخرت 3 مرات قبل أن تدرك التعادل 3-3 لتتأهل للأدوار الإقصائية.

جوتا مهاجم البرتغال يسدد على مرمى المجر

حزن رونالدو على إحدى الفرص الضائعة

منتخب البرتغال

منتخب المجر

الحضور الجماهيرى

الحضور الجماهيرى

الحضور الجماهيرى

الحضور الجماهيرى