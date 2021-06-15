/635981/نانسي-نعيم-عدم-توصيل--وزارة-البترول-للغاز-الطبيعي-للمنازل-عبث

قالت النائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، أن وزارة البترول عمود اساسي فى دعم الاقتصاد المصري، وتوفير منتج للمواطنين ،مؤكدة أن عدم توصيل الوزارة للغاز الطبيعي للمنازل عبث،موضحة أن الوزارة منوط بها توصيل الغاز الي المنازل.دوت الخليج يرصد كلمة النائبة نانسي نعيم خلال الجلسة العامة بحضور وزير البترول

خطة عمل وزارة البترول

ولفتت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، إلى زيارة وزير البترول لمحافظة سوهاج عام 2017، حيث وعد باستثمارات 255 مليون جنية، للاكتفاء الذاتي ،مشيرة إلى أن توصيل الغاز الطبيعي فى سوهاج لم يتعدي 11 % ،مضيفة أننا نعرف خطة الوزارة من الانترنت.

حياة كريمة

اشارت النائبة نانسي نعيم،عضو مجلس النواب، إلى مبادرة حياة كريمة،حيث أدخلت الصرف الصحي والغاز إلى 7 قري جديدة،مضيفة" اننا عندما نسأل الوزارة عن موعد توصيل الغاز ،بترد علينا لما نوصل الصرف الصحي".

وتقدمت النائبة نانسي نعيم،بطلب إلى وزيرالبترول المهندس طارق الملا، بطلب من 61 ضمن 753عامل حصلوعلى مؤهلات عليا اثناء الخدمة ،وتنطبق عليهم شروط التسوية التي وضعتها الوزارة .

جاء هذا خلال كلمة النائبة نانسي نعيم، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، حيث شهدت الجلسة هجوما شديدا من نواب البرلمان على سياسة وزير البترول والثروة المعدنية ، لدكتور طارق الملا، وكان من المقرر أن تناقش الجلسة عدد من طلبات الاحاطة، والأسئلة الموجهة للوزير،بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الجمهورية، وتعيينات بقطاع البترول.

كما رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي الجلسة العامة ،لتعاود الانعقاد فى 27 من يونيو الجاري.