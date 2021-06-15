/635982/تدريبات-متنوعة-للزمالك-وتألق-كبير-من-شيكابالا

شهد تدريب الزمالك اليوم الثلاثاء على العديد من الأحداث القوية والشيقية، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وأرتو اوليفيرا مدرب حراس المرمي بنادي الزمالك، وتالق غير معتاد من شيكابالا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث تدريبات الزمالك.

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال المران مساء اليوم الثلاثاء على أداء بعض التدريبات الفنية المختلفة.

وتنوع الأسلوب التدريبي للجهاز الفني للزمالك خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأداء تدريبات بالكرة، والتسديد بين الحواجز، وتخطي الكرة من شبكة لعبة الكرة الطائرة.

واستعان الجهاز الفني للفريق ببعض الأدوات التدريبية خلال المران لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

تدريبات هوائية لحراس الزمالك

ركز البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المران مساء اليوم الثلاثاء على تدريب حراس الفريق على الارتقاء للكرات العالية.

وقام أوليفيرا بإرسال الكرات العالية على أن يحاول الحارس الوصول لها قبل الحراس الآخرين.

ويخوض رباعي حراسة مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل تدريبات الحراس تحت قيادة أوليفيرا.

شيكابالا يتألق في التدريبات

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات اليوم.

وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى.

وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك كاملة لليوم الثاني على التوالي بعد تعافيه أمس من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزا من الناحية الفنية والطبية لمباريات الفريق المقبلة.

محمد عواد يخوض تدريبات منفرده

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بعد انتهاء التدريبات الجماعية للفريق.

وحرص عواد على تنفيذ جزء تدريبي بالتصدي للكرات الثابتة من محمود عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد أشرف روقا لاعبي الفريق.