/635984/علاء-عابد-الرئيس-السيسي-رجل-أفعال-لا-أقوال-وفي-عهده-شهدنا-ثورة-فى-مجال-الطرق

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عدد من طلبات الإحاطة، اليوم، حيث درست طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود سعد، والنائب أحمد الشيشينى، بشأن تضرر قرى أبو رية والصواف ومكايد ومغنيين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من تغيير مسار طريق محور عمروس مما سيتسبب في إهدار جزء كبير من الأراضي الزراعية، الأمر الذى يعد إهدار للمال العام.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اجتماع لجنة النقل اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وإليكم التفاصيل:-

ومن جانبة قال حسام بدر الدين، رئيس الادارة المركزية لبحوث المشروعات، أنه لم ينتهي إلى الآن تحديد مكان جديد للمحور الجديد، ونحن نريد تعظيم الاستفادة من المشروع، مضيفًا:« نحاول أيضًا تقليل أراضى نزع الملكية وسنخاطب اللجنة فيما توصلنا إليه، حيث أننا لدينا أربع محاور ومازالنا بنختار الأفضل.

النائب علاء عابد: سيتم تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع لمتابعة ما توصلت إليه هيئة الكبارى

ومن جهته علق النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، قائلا:« سيتم تشكيل لجنة برئاسة النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة والمستشار محمد علي، مستشاراللجنة، لمتابعة ما تم التوصل إليه مع هيئة الطرق والكبارى.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن لدينا ثورة حقيقية فى مجال النقل والمواصلات، والرئيس السيسي رجل أفعال لا أقول، وقد مهدت مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطريق أمام كافة الوزارات والجهات لتقديم أفضل خدمة للمواطن.

وأكد النالب أثناء مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالطرق، أن ما تقوم به وزارة النقل وباقى الوزارات هو تأكيد على أن رؤية الرئيس بشأن مبادرة حياة كريمة، هى المبادرة التى جمعت كل مجهودات الحكومة، بكافة أجهزتها، لتقديم حياة أفضل للمواطن والعمل على تحسين الخدمات.

حسام بدر الدين: المشروع سينتهى فى 30 يوليو المقبل

ومن جانبة قال حسام بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية لبحوث المشروعات، إن المشروع سينتهي يوم 30 يوليو القادم.

ولفت النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن جهود وزارة النقل واضحه للعيان، حيث نفذت الوزارة عدد كبير من المشروعات القومية التى تساعد فى تحسين وسائل النقل للمواطن، والتى تسهل علينا التنقل من وإلى العمل.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا حسان، والنائبة نجلاء ياخوم رياض، والنائب محمود أبو الخير، بشأن التأخر في تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من أسيوط إلى سوهاج، مما يتسبب في العديد من الحوادث.