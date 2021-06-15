/635986/الزمالك-يدخل-في-معسكر-مغلق-استعدادا-لأسوان-فى-الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الزمالك والكرة المحلية والعالمية.

ويخوض الفريق تدريباته عصر الغد على أن يدخل بعدها الفريق معسكر مغلقا استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال المران مساء اليوم الثلاثاء على أداء بعض التدريبات الفنية المختلفة.

وتنوع الأسلوب التدريبي للجهاز الفني للزمالك خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأداء تدريبات بالكرة، والتسديد بين الحواجز، وتخطي الكرة من شبكة لعبة الكرة الطائرة.

واستعان الجهاز الفني للفريق ببعض الأدوات التدريبية خلال المران لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.