هاني العسال يطالب باستغلال توجة الدولة للتحول الرقمي بإنشاء تطبيق إلكتروني لخدمة السائحين

/635988/هاني-العسال-يطالب-باستغلال-توجة-الدولة-للتحول-الرقمي-بانشاء-تطبيق-الكتروني-لخدمة-السائحين
أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع السياحي شهد إنجازات خلال السنوات الماضية تتمثل فى تدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية، وإنشاء عدة مطارات وموانئ، ووضع مخططات لإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة على رأسها مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها، فضلًا عن حزمة المشروعات القومية التى تم إطلاقها وكان لها عظيم الأثر فى تحسين مناخ الاستثمار السياحى مثل المثلث الذهبى الذى يسهم فى تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات صناعية وتعدينية وزراعية وسياحية وتجارية، مشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وغيرها من حزمة من المشروعات تعكس صورا إيجابية عن وضع المناخ الاستثمارى المصرى والوضع الجديد لمصر فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
القطاع السياحي وفيروس كورونا
وأضاف النائب هاني العسال، عضو مجلس النواب أن مصر تستهدف عائدات من قطاع السياحة تتراوح بين 6 و9 مليارات دولار خلال العام الجاري مع بداية التعافي من آثار أزمة جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة وجود منابر للترويج للسياحة المصرية وايضًا تساهم فى تعميق المعرفة بالآثار المصرية والتشجيع علي الاهتمام بزيارة المواقع الأثرية والتعرف علي تاريخ مصر بالإضافة إلى التأكيد على الهوية الوطنية عن طريق زيارة المواقع الأثرية.
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وأقترح عضو مجلس الشيوخ، استغلال توجة الدولة نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي بإنشاء تطبيق إلكتروني «أبلكيشن» خاص بتعريف المزارات والمعالم السياحية بمصر للسائحين، هو نوع من التسويق والترويج لاستقطاب الوافدين من شتى بلدان العالم، وذلك باعتبار مصر من أهم المقاصد السياحية بالعالم، مشيرًا إلى أن الدعاية والتسويق تلعب دورًا قويًا في تنشيط حركة السياحة سواء كانت تتمثل في المبادرات أو عبر وسائل الإعلام المرئية، لكن بالوقت الراهن احتلت مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» مكانة واهتمامًا كبير لدى الأفراد مما يدفعنا إلى دمج التكنولوجيا الحديثة وتسخيرها لخدمة القطاع السياحي.
خريطة الكترونية للترويج للسياحة
وشدد «العسال»، على ضرورة عمل خريطة إلكترونية ذات طابع سياحي وأثري تختص بترويج المعالم السياحية لمصر وتسهم في منح الوافدين كافة الإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الزيارات السياحة نبذه عن تاريخ كل مقصد سياحي، لافتًا إلى أن تعزيز نشاط القطاع سيكون له مردود إيجابي على دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتحقيق زيادة في معدلات الدخل القومي وتوفير عملة صعبة من شأنها إيجاد مخزون كافي من الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح «العسال»، أن الإعلانات والحملات الدعائية والترويجية ليست كافية وحدها لجذب السائحين، ويعد مفتاح الحركة السياحية لأي دولة هو الفكر التسويقي الابتكاري للبرامج السياحية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمقومات سياحية وتاريخية وأثرية تجعلها تتربع على عرش السياحة العالمية، مما يستوجب علينا ضرورة التكاتف وتوحيد كافة الجهود لإحداث تنمية حقيقة إلى جانب تحقيق رواج سياحي داخلي وخارجي، مما يعود بالنفع على الدولة.
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