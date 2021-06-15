هشام الحصري يطالب بتشكيل  لجنة تقصى حقائق لفحص ملف الفساد فى تعيينات البترول«صور»

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هاجم النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزير البترول الدكتور طارق الملا، بسبب عدم إهتمامه بلقاء النواب لتلبية طلبات المواطنين، قائلا:" للأسف أنا كنائب فى ثلاث دورات برلمانية، ومعرفش مكان وزارة البترول فين، وفى نفس الوقت نجد باقى الوزارء بيقابلوا النواب بكل تقدير واحترام".

دوت الخليج يرصد هجوم النائب هشام الحصري لوزير البترول فى الجلسة العامة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لوزير البترول. لجنة تقصي حقائق وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ، فى كلمته، للاسف وزارة البترول لاتعير أى اهتمام بطلبات النواب، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص ملف الفساد فى تعيينات البترول. الهيئة العامة للبترول وتابع النائب هشام الحصري،رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، هناك نموذج لخراب البيوت تقوم به وزارة البترول، وهو قرار من الهيئة العامة للبترول، بإييقاف سيارات المقطورة، رغم صدور قرار وترخيص لها من المرور، متسائلا، " إزاى تبقى مرخصة وسارية ويصدر قرار بإيقافها، وكمان مفيش بديل لها، وعددها يبلغ 6 الاف سيارة ، يعنى 6 الاف أسرة، سيتم تشريدهم، بقرار غير مدروس ". وأضاف النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب،"لماذا نصدر ازمات للرئيس السيسى،لازم ندرس القرار أولا، ونشوف البديل الاول، أما تصدير الازمات فهو أمر غير مسموح به" وواصل الحصرى هجومه على الوزير، أيضا تم توصيل الغاز الطبيعى لبعض القرى بدائرتى السنبلاوين وتمى الأمديد، بعد محاولات عديدة، إلا أنه توجد كثافة سكانية كبيرة بباقى قرى الدائرة، وطالبنا بتوصيل الغاز لها 500 مرة ولا مجيب للأسف. واختتم الحصرى هجومه، بالتأكيد على تشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص ملف التعيينات بالبترول.

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