/635990/كارتيرون-يحدد-موعد-إنتظام-بن-شرقي-مع-الفريق-والونش-يواصل-التأهيل

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق سينضم للمعسكر المغلق للفريق المقرر له مساء الغد فور وصوله للقاهرة، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات كارتيرون في نهاية مران الفريق اليوم.

وأضاف كارتيرون في تصريحات له قد نشرها الرسمي للزمالك: “تواصلت مع بن شرقي في الساعات الأخيرة، واللاعب أكد جاهزيته الفنية لمباراة أسوان”.

وتابع المدرب الفرنسي: “الجهاز الفني استقر على أن ينضم بن شرقي للمعسكر فور وصوله للقاهرة مساء الغد الأربعاء”.

وشدد كارتيرون على أن حالة اللاعب الفنية والطبية جيدة من خلال حديثه معه، كما أنه كان على تواصل مستمر معه خلال فترة تواجده مع منتخب بلاده المغرب.

وأتم المدرب الفرنسي مازحا: “لدي مهمة أخرى اليوم وهى متابعة مباراة فرنسا وألمانيا، أتمنى أن يفوز المنتخب الفرنسي، أنا متابع جيد لمنتخب بلادي”.

الونش يؤدي تدريبات تأهيلية

أدى محمود حمدي “الونش” مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق بعد نهاية التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وشارك الونش في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي اليوم، ثم أدى تدريبات تأهيلية خاصة، بعد إنتهاء مران الفريق الجماعي تحت قيادة مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.