النشرة المرورية: كثافات بكورنيش النيل .. والدقى بديلًا عن شارع مراد

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، من تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن الأحجام المرورية انحسرت داخل محافظة الإسكندرية بمحور فيكترا مانويل، وبعض الأحجام المتفرقة بمنطقة كفر عبده ومحور أبوقير.

وذكر أن محافظة الدقهلية ظهرت بعض الكثافات بشارع جيهان بمدينة المنصورة المتجه إلى حى الجامعة، كما ظهرت بعض الأحجام فى الغربية للقادم من ميدان الساعة للمتجه إلى المحطة، أما باقى طرق محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وتابع:"تشهد قطاعات الطرق الدائرية سيولة مرورية ما عدا مناطق الأعمال أعلى مناطق البساتين والمتجه إلى المنيب ومدخل نفق السلام".

وأشار إلى أن الأحجام المرورية انحسرت فى محافظة الجيزة للقادم من شارع مراد والمتجه إلى نفق العجوزة وطالب بسلوك شارع الدقى، وبالنسبة لمحافظة القاهرة طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو ويفضل نقل الحركة المرورية كوبرى عباس والجامعة والساحل، كما شهدت منطقة كورنيش النيل بعض الكثافات عند معهد الناصر وطالب بسلوك شارع شبرا.