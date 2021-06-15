رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذى لملفات التضامن الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى، وما تم إنجازه فى عدد من الملفات التى تدخل فى نطاق عمل الوزارة.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، حرصه على متابعة مستجدات العمل فى الملفات التى تخص وزارة التضامن الاجتماعى أولا بأول، من منطلق السعى لدفع العمل بها، وإزالة أية معوقات قد تواجهها، ولاسيما ملف تأثيث وحدات الإسكان بديل العشوائيات، لأننا نسعى لخدمة أهالينا ونحاول أن نقدم لهم مستوى عاليا من التجهيزات والتأثيث الذى يرقى لتطلعاتهم فى مستوى حياة أفضل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى بدء العمل فى تأثيث وحدات مشروع الإسكان بديل العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر، الذى يتم تنفيذه لأهالينا سكان المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، كما تم الانتهاء من تأثيث وحدات مشروع "معا" لتطوير المناطق العشوائية، ويتم حاليا تأثيث مشروع الخيّالة، وغيره، لافتة إلى أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من تصنيع مستلزمات ومنتجات الأثاث لباقى المشروعات، التى سيتم تأثيثها تباعا، كما نوّهت الوزيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تصنيع المنتجات وتأثيث الوحدات لكافة المشروعات فى غضون 3 أشهر.

وفى الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن الوزارة عملت على توفير موارد مالية تخصص لشراء 600 وحدة سكنية من وزارة الإسكان للأيتام الذين كانوا يقيمون فى دور رعاية الأيتام وتخطوا الآن عمر الـ 21 عاما، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه الدور المخصصة لرعاية الأيتام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

فى سياق آخر، تم خلال اللقاء استعراض موقف المعارض التى ترعاها وزارة التضامن الاجتماعى والموجهة للصناعات الحرفية، ومردودها الإيجابى، لا سيما على صنّاع الأثاث فى محافظة دمياط، حيث أكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة فى هذا الملف.

وخلال اللقاء أيضا، تم التطرق إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق برعاية الطلاب المتفوقين من الأسر غير القادرة على استكمال تعليمهم فى الجامعات الخاصة.