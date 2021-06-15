غدا.. شكرى يستقبل وزير خارجية لوكسمبورج والمبعوث الأمريكى لشؤون المناخ

جدة - نرمين السيد - وذلك لعقد مباحثات حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام القاهرة ولوكسمبورج. كما سيعقبه لقاء آخر بين شكرى وجون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى لشؤون المناخ.

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