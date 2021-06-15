أبو الغيط هناك تأييد عربي لمصر والسودان في أزمة سد النهضة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "هناك تأييدا عربيا قويا للغاية خلف وبجوار دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان".

وأضاف أبو الغيط، في تصريحات صحفية أدلى بها، مساء الثلاثاء، أنه لمس "دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان، باعتبار أن أمن الدولتين جزء من الأمن القومي العربي".

ودعت الدول العربية خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى الاجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن مصر كانت قد أعلنت أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد بين الدول الثلاث في أبريل الماضي.