كنوع من الدعابة..محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده فى دبى بتحطيم "طبق" على رأس صديقه.. فيديو وصور

احتفل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ29 بمدينة دبى فى الإمارات، بصحبة عدد من أصدقائه، وذلك ضمن استغلال الراحة من التدريبات وقبل البدء فى الاستعداد للموسم الجديد.

ودخل صلاح فى وصلة ضحك مع صديقه باسم هانى لاعب المقاولون السابق، بكسر طبق على رأسه بإحدى المطاعم كنوع من الدعابة بين الثنائى.

يحتفل المصري محمد صلاح، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، اليوم الثلاثاء، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

وبدأ أيقونة الكرة المصرية مشواره الكروي في اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ في نادي المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته لبدء مسيرته، وخاض صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010.

وتوج محمد صلاح خلال مسيرته الكروية بـ 6 ألقاب وهى : لقبين الدوري السويسري: (2012–13, 2013–14)، دوري أبطال أوروبا: (2018–19)، كأس السوبر الأوروبي (2019)، كأس العالم للأندية (2019)، الدوري الإنجليزي الممتاز (2019-20).

كما حقق العديد من الجوائز الفردية لعل أبرزها فاز بالكرة الذهبية الافريقية مرتين على التوالي 2017 و2018، كما فاز بالحذاء الذهبي مرتين وأفضل لاعب في الدوري الانجلييزي.

وإجمالا فقد لعب صلاح مع ليفربول 203 مباريات في كل المسابقات، ساهم في 172 هدفًا خلال 4 مواسم سجل 125 هدفًا، وصنع 47 هدفًا.