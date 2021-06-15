في يورو 2020 .. "الدون" يقود البرتغال لفوز مثير على المجر بثلاثية في 10 دقائق .. فيديو

في 10 دقائق فقط ، قلب المنتخب البرتغالى المباراة التي جمعته مع منتخب المجر رأسا علي عقب، حيث ظلت المباراة معلقة حتي الدقيقة 84 لتنتهي بفوز برتغالي مثير بثلاثة أهداف، بعد أن أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة "مجموعة الموت" ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً.

وأضاف كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالى الهدف الثانى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 87 من زمن المباراة، ويحمل هذا الهدف رقم 10 للدون في مشاركاته بأمم أوروبا.

واختتم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ثلاثية منتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، لينفرد نجم يوفنتوس الإيطالى بصدارة قائمة أفضل هدافى أمم أوروبا على مر التاريخ برصيد 11 هدفا بفارق هدفين عن ميشيل بلاتينى نجم فرنسا الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 9 أهداف.

وألغى حكم اللقاء هدفا لمنتخب المجر سجله زابولكس شون في الدقيقة 80 من زمن المباراة بداعى التسلل.

وأصبح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة من أمم أوروبا وذلك في سنوات (2004، 2008، 2012، 2016، و2020).

كما بات رونالدو اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات الدولية الكبرى التي تضم اليورو وكأس العالم برصيد 39 مباراة.

وخاض منتخب البرتغال المباراة بتشكيل يضم كل من: باتريسيو، سيميدو، دياز، بيبي، جيريرو، دانيلو، كارفاليو، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، دييجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل منتخب المجر ضد البرتغال: جولاكسي، بوتكا، أوبران، شالاي، لوفرينكسيس، كلينهيسلر، ادم ناجي، شافير، فيولا، سالاي، شالاي.

وللمرة الأولى منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يمتلئ ملعب كرة قدم على أخره بحضور جماهيرى كامل، وذلك في مواجهة المنتخب البرتغالى ونظيره المجرى.

ويتواجد نحو 67 ألف متفرج في مدرجات ملعب بوشكاش أرينا الذى يعد الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضورا جماهيريا بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، مما يتطلب من الجماهير تقديم نتيجة اختبار سلبي لفيروس كورونا قبل السماح لها بالدخول.