أحمد عبد القادر يسجل هدفا عالميا ويعزز تقدم سموحة بثلاثية أمام بيراميز .. فيديو

نجح أحمد عبد القادر لاعب سموحة في تسجيل الهدف الثالث لفريقه أمام نادي بيراميدز في الدقيقة 52 بطريقة رائعة ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 26 من الدوري الممتاز ، لتصبح النتيجة 3 أهداف نظيفة لسموحة . وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة خط الهجوم: محمود وادي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر. وجاء تشكيل سموحة .. حراسة المرمى: الهاني سليمان خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، محمود عزت، خالد عبدالفتاح، أحمد حمدي الوسط: أحمد حمص، محمد حليمو، محمد كناريا، أحمد عبدالقادر الهجوم: عبدالكبير الوادي، مصطفى فتحي، ديريك نسيبامبي يحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفاً ومازال لديه أربعة مباريات مؤجلة. ويحتل سموحة المركز الرابع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

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