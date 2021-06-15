كرة القدم اخترعت من أجله.. رونالدو يحطم كل الأرقام قياسية فى ليلة تاريخية

واصل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، هوايته المفضلة في تسجيل الأرقام القياسية خلال مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب بقميصها.

وسجل رونالدو هدفين ساهما في فوز المنتخب البرتغالى على نظيره المجرى، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة "مجموعة الموت" ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً في 11 مدينة مختلفة،ز

وجاءت أبرز أرقام رونالدو بعد ثنائيته مع منتخب البرتغال ضد المجر، كالتالى..

ابتعد رونالدو بصدارة قائمة أفضل هدافى أمم أوروبا على مر التاريخ برصيد 11 هدفا بفارق هدفين عن ميشيل بلاتينى نجم فرنسا الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 9 أهداف.

أصبح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية، أول لاعب يشارك في 5 نسخ مختلفة من أمم أوروبا وذلك في سنوات (2004، 2008، 2012، 2016، و2020).

كما بات رونالدو اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات الدولية الكبرى التي تضم اليورو وكأس العالم برصيد 39 مباراة.

سجل كريستيانو رونالدو سجل أهداف في اليورو (11) مثلما سجل منتخب المجر في كل مشاركاته.

أصبح كريستيانو رونالدو (36 سنة و130 يوماً) أكبر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراة باليورو، محطماً رقم أندريه شيفتشينكو القياسي (35 سنة و256 يوماً) عندما سجل هدفين ضد السويد في 2012.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 6 أهداف مع البرتغال ضد المنتخب المجرى فقط ضد السويد سجل أكثر (7) بين منتخبات أمم أوروبا 2020.

احتفال رونالدو مع لاعبى البرتغال

احتفال رونالدو

فرحة رونالدو

كريستيانو رونالدو