«القلوب طرحت حجارة».. طارق الشيخ يطرح أغنية جديدة خلال أيام

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يطلق النجم طارق الشيخ، أغنية جديدة باسم «القلوب طرحت حجارة» من كلمات ناصر جلال، والحان النجم طارق الشيخ وتوزيع زيزو فاروق واستوديو أحمد جودة خلال الأيام المقبلة.

دوت الخليج يرصد اخر أغاني النجم طارق الشيخ

ونشر طارق برومو الأغنية، ومن كلماتها : اللى خلى الحلو حادق، حتى لو بالظلم بادئ فى ناس من ضعفها بتنافق على الأصيل ليه بتعيبى، القلوب طرحت حجارة كله باعنا بالخسارة والجروح حتسيب أمارة، بتقوليلى معتش فارق.

اغاني طارق الشيخ الجديدة

وأعلن النجم الغنائي طارق الشيخ ،طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، ويضم 8 أغاني متنوعة، بالتعاون مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى،وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى.

طارق الشيخ يعرب عن سعادته بأغنية «سعر السوق»

وأعرب الفنان طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية «بسعر السوق»، الذى قدمها «ديو» مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحًا جيدًا، وتخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقال الفنان طارق الشيخ، إن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته من جانب أصدقائه في الوسط الغنائى وخارجه مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء مع أحمد موزه الذى يتميز بصوت قوى.

وأضاف النجم طارق الشيخ، خلال الفترة المقبلة أحضر لعدد من الأغانى التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، وأقدمها بشكل جديد عن أعمالى السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.