/635997/سلسلة-Beauty-and-the-Beast-تعود-بشكلا-جديدا-تعرف-التفاصيل

بعد النجاح الذى حققه فيلم الإثارة والخيال Beauty and the Beast، وبعد أن حاز على اعجاب الجميع في السينما منذ عدة سنوات، منحت سلسة “بية وتي أند زا بيست” من منصة ديزني بلس، الضوء الأخضر، لإنتاج مسلسل موسيقي محدود مكون من ثماني حلقات بمشاركة كلاً من جوش جاد ولوك إيفانز مع بريانا ميدلتون.

بيوتي أن زا بيست

وطبقا لعدة تقارير نشرتها hollywoodreporter، فإن المسلسل سيبدأ تنفيذه بعد 5 أشهر من الآن، على أن يكون النسخة الجديدة من بطولة بريانا ميدلتون، والذي سيسرد "تيلي" أخت ليفو (جوش جاد)، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل قبل سنوات من قصة Beast and Belle الرومانسية ويتبع المسلسل جاستون وليفو أثناء انطلاقهما مع تيلي.

دوت الخليج يرصد الانطلاقة الجديدة لسلسة افلام بيوتي ان زا بيست

يذكر أن فيلم Beauty And The Beast، وطرح فى عام 2017، دارت أحداثها فى نفس سياق النسخة القديمة حول أمير شاب مسجون داخل هيئة وحش نتيجة سحر لا ينتهى أثره إلا بوقوع فتاة فى حبه، وذلك على يد إحدى الساحرات التى لم تكتف بذلك فقط، وإنما حولت كل العاملين فى القصر الذى يسكن به أمير من الخدم إلى أدوات منزلية، واشترطت لكى يعودوا لحالتهم الطبيعية أن يتعلم الأمير كيف يحب، لتكون فرصته الوحيدة هى الفتاة بيلى التى توافق على المجىء لقصره حتى تفدى والدها، لكنه يحتاج إلى أن تحبه حبًا صادقًا رغم مظهره المنفر، إذ تكتشف بيل أن الوحش يملك قلبًا طيبًا رغم ملامحه القبيحة، وتقع فى حبه وينتهى الفيلم وبالفعل يزول أثر السحر عن الأمير المسحور.

والجديرا بالذكر أن العمل من بطولة كل من إيما واتسون ودان ستيفنز والفائز بالأوسكار كيفين كلاين وإيان ماكيلين ولوك ايفانز وجوش جاد وإيما طومسون وأودرا ماكدونالد وهايدن جوين وراى فيرون وايوان ماكجريجور ومن إخراج الفائز بالأوسكار بيل كوندون.