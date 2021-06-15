/635998/اختيار-أمينة-خليل-سفيرة-فخرية-لصندوق-الأمم-المتحدة-للسكان في-مصر

اختيار الفنانة أمينة خليل، سفيرة فخرية للصندوق في مصر، وذلك خلال حفل استقبال لمساعد أمين عام الأمم المتحدة إيب بيترسن نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب.

صندوق الأمم المتحدة للسكان

وأقيم الحفل بحضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، الدكتور لؤي شبانة، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الجديدة، فردريكا ميير، إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين من المجتمع المدني.

دوت الخليج ينشر تفاصيل اختيار امينة خليل سفيرة للامم المتحدة

وتجدر الاشارة الي أن أخر أعمال الفنانة امينة خليل أمينة خليل مسلسل “خلي بالك من زيزي”، من بطولة محمد ممدوح، علي قاسم، بيومي فؤاد، ونهى عابدين، وصبري فواز،، وأسماء جلال، وصفاء الطوخي، وسلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وفكرة منى الشيمي، وسيناريو وحوار مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج كريم الشناوي.