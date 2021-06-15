صور - انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى وسط الإسكندرية يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 19 شارع الشهيد على صالح بميدان كابو بمنطقة الحضرة، وانتقل مسؤولى الحى إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن العقار مأهول بالسكان، ومكون من أرضى و3 طوابق علوية، وسقوط جزء من سقف الطابق الأخير، دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

ومن جانبه، أكد رجب النقيدى، رئيس حى وسط، أن العقار معروض حاليا على لجنة المنشات الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم بشأنه وسبق صدور قرار ترميم له.

وأوضح رئيس حى وسط الإسكندرية، أنه تم إصدار قرار إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات، ومخاطبة قسم الشرطة لتنفيذه حماية لأرواح السكان.