فرنسا ضد ألمانيا.. الديوك تتقدم بهدف عكسى من هوملز فى الدقيقة 20

سجل ماتس هوملز مدافع ألمانيا هدف منتخب فرنسا الأول بالخطأ فى مرماه، خلال اللقاء الذى يجمع المنتخبان حاليا، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، فى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

جاء هدف هوملز فى الدقيقة 20 من زمن اللقاء، بعد أن حول عرضية لوكاس هيرنانديز فى شباكه، لتصبح النتيجة تقدم فرنسا 1 - 0.

ويخوض منتخب فرنسا اللقاء بثلاثي هجومى قوى يتكون من كريم بنزيما، أنطوان جريزمان وكيليان مبابي، فى المقابل يعتمد المنتخب الألماني على الثلاثى كاى هافيرتز، توماس مولر وسيرج جنابرى.

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة لتحقيق الفوز والحفاظ على كبرياءه كبطل العالم في النسخة الماضية "روسيا 2018" حيث يأمل المدير الفني ديدييه ديشامب في الحصول على النقاط الثلاث وإنذار الخصوم قبل استكمال مشوار "يورو 2020".

في المقابل، يتسلح المنتخب الألماني بقيادة يواكيم لوف إلى ختام ناجح، متسلحا بالأرض والجمهور لتحقيق الفوز أمام بطل العالم مع المدرب صاحب المسيرة الذهبية مع الماكينات.وبدأ منتخب فرنسا اللقاء بالتشكيل التالى:



حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: فاران ، بافارد ، كيمبيمبي ، هيرنانديز

الوسط: بوجبا ، كانتى ، رابيو

الهجوم: بنزيما ، جريزمان ، مبابي.فى المقابل خاض منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: جوسينس ، روديجر ، هوملز ، جينتر

الوسط: كيميتش ، جوندوجان ، كروس

الهجوم: هافيرتز ، جنابرى ، مولر.