/635999/سموحة-تضرب-بيراميدز-بثلاثية-في-أول-استئناف-الدوري

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وسموحة بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

دخل الفريق السكندري المباراة بقوية في بداية المباراة، بعد العودة من توقف الدوري الممتاز لمدة تقارب أسبوعين، ليضرب الفريق السماوي بثلاثية نظيفة، ويستعرض دوت الخليج أبرز احداث المباراة بين الفريقين.

ضرب أحمد حمدي عبد القادر لاعب فريق سموحة الفريق السماوي بيراميدز، بالهدف الول في مطلع اللقاء، في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، من خلال تعثر علي جبر مدافع بيراميدز ونجح في خطف الكرة منه ثم انطلق بالكرة وراوغ الحارس شريف إكرامي وسدد الكرة في المرمى بسهولة.

سجل الهدف الثاني في المباراة مصطفي فتحي لاعب سموحة في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة قبل إطلاق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول من خلال إنطلاق عبد الكبير الوادي بالكرة من منتصف الملعب وتخطى أكثر من لاعب ثم مرر الكرة لمصطفى فتحي المنطلق داخل منطقة الجزاء وانفرد الأخير بالحارس ثم سدد الكرة من فوق الحارس شريف إكرامي لحظة خروجه لمواجهته لتسكن الكرة في الشباك.

جاء الهدف الثالث في الدقيقة الـ 52 من عمر المباراة بأقدام أحمد حمدي عبد القادر ليسجل ثاني أهدافة في المباراة والثالث لفريقة من خلال هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة لأحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة مقوسة سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى إكرامي الذي وقف مشاهداً للكرة.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 22 مباراة، إستطاع الفريق من خلالها أن يحقق 8 إنتصارات، ووقع في فشل التعادل في 10 مباريات، في حين فشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات، إستطاع أن يسجل من خلالها 31هدف، في حين تلقت شباكة 26 هدف.

يحتل فريق سموحة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 26 مباراة، إستطاع الفريق من خلالها أن يحقق 8 إنتصار، ووقع في فشل التعادل في 16 مباريات، في حين فشل في تحقيق الفوز في مبارتين، إستطاع أن يسجل من خلالها 43 هدف، في حين تلقت شباكة 30 هدف.