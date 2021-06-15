/636000/طلائع-الجيش-يخطف-ثلاث-نقاط-من-الإنتاج-الحربي

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على فريق الإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب السلام، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة.

قاد محمود البنا المباراة بين الفريقين، والتي ظهرت المباراة بشكل جيد ومشرف في أول إنطلاقات الدوري المصري الممتاز، بعد توقف الدوري لمدة وصلت لأسبوعين.

إستحوذ فريق الإنتاج الحربي، على أحداث المباراة ليصل الإستحواذ للفريق في المباراة بنسبة خمسة وخمسون في المئة مقابل خمسة وأربعون في المئة لفريق طلائع الجيش، ولكن النتيجة النهائية لا تحك على المباراة، ففي النهاية تحكم النتيجة النهائية المباراة.

خطأ محمد بازوكا لاعب فريق الإنتاج الحربي في بداية المباراة، أهدر بازوكا تركيز فريقة بعد خطأه في بداية المباراة، ليسجل هدف في الدقيقة العاشرة من مطلع المباراة، ليسجل الهدف الأول في المباراة.

خطف فريق الإنتاج الحربي المباراة في الثالثة عشر في بداية المباراة، بتسجيل الهدف الثاني في المباراة والناهي للقاء بين الفريقين عن طريق ناصر منسي.

عاد فريق طلائع الجيش في أحداث المباراة في اول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني في المباراة، بتسجيل الهدف الأول للفريق في الدقيقة الثالثة والستون من عمر اللقاء، عن طريق محمد طارق أبو العز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق طلائع الجيش المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 26 مباراة، إستطاع الفريق من خلالها أن يحقق 9 إنتصارات، ووقع في فشل التعادل في 7 مباريات، في حين فشل في تحقيق الفوز في 10 مباريات، إستطاع أن يسجل من خلالها 36 هدف، في حين تلقت شباكة 29 هدف.

يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 24 مباراة، إستطاع الفريق من خلالها أن يحقق إنتصارين، ووقع في فشل التعادل في 8 مباريات، في حين فشل في تحقيق الفوز في 14 مباريات، إستطاع أن يسجل من خلالها 19 هدف، في حين تلقت شباكة 45 هدف.