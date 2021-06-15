فيديوجراف - تفاصيل الأحكام النهائية .. محطات فى قضية فض اعتصام رابعة

جدة - نرمين السيد - أسدلت محكمة النقض، أمس الإثنين، الستار على قضية فض اعتصام رابعة العدوية، بتأييد الإعدام لـ12 متهما، وتخفيف العقوبة لـ31 من إعدام إلى مؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقى الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم فى قضية فض رابعة.





وحملت القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، حيث عقدت أولى جلساتها فى 12 ديسمبر 2015. وبلغ عدد المتهمين فى القضية 739، فيما استغرقت المحاكمة 67 جلسة فى 24 شهرًا، كما ضمت قائمة أدلة الثبوت 241 شاهد إثبات على جرائم المتهمين والتى كان أبرزها "مقاومة الشرطة - القتل العمد - قلب نظام الحكم". وتم تأييد الإعدام بحق 12 مُتهمًا بالقضية، أبرزهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين، فيما تم تعديل العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد لـ31 متهمًا، كما قضت بالسجن 15 عامًا لـ374 متهمًا، وتأييد السجن 10 سنوات لـ23 آخرين، فيما حُكم بالسجن المُشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا.

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