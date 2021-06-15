المصريين الأحرار يطالب العفو الدولية بالكف عن التدليس المتعمد

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، :" لانعلم سبب إصرار منظمة العفو الدولية على إصدار بيانات وتقارير تدعى إنها حقوقية وهى تستند لأرقام غير صحيحة وتحاول بشتى الطرق إهانة المؤسسة القضائية العريقة فى مصر بإدعاءات كاذبة".

ووصف خليل انتقاد منظمة العفو لعقوبة الإعدام فى مصر بأنه جهل من القائمين على المنظمة بطبيعة النظام القانونى المصرى، وأشار إلى أن القانون المصرى اورد ضمانات أساسية للمتهمين فى قضايا عقوبتها الإعدام منها أن النيابة العامة تقوم من نفسها بنقض الحكم والطعن عليه.

وتابع: أن عقوبة الإعدام تكون على درجتين وتتصدى أعلى وأرفع محكمة فى مصر وهى محكمة النقض بإصدار الحكم، ولاسيما أن عقوبة الإعدام لاتطبق فى مصر إلا على الجرائم الأشد خطورة، كما نصت الاتفاقيات الدولية التى جعلت تطبيق العقوبة شأنا داخليا لكل دولة تبعا لديانتها وثقافتها وعرفها السائد".

واستطرد لانعلم سبب دفاع العفو الدولية عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وهى العناصر المتورطة فى أحداث عنف واغتيالات اثناء فض اعتصام رابعة المسلح فى أغسطس 2013.

وأوضح أنه عقب ثمانى سنوات من المحاكمة العادلة لهذه القيادات الإرهابية وأمام قاضيهم الطبيعى، وفى حضور محامين وهيئة دفاع توفرت لهم سبل المحاكمة العادلة وعلانية أمام الجمهور، لايمكن لمنظمه دولية بحجم العفو الدولية أن تتورط فى اتهامات مرسلة لقضاء مصر الممتد عبر التاريخ.

وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار، قيادات العفو الدولية بمراجعة معلومات بعض باحثيها الذى ثبت بالدليل القاطع انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن تتوقف فورًا عن بث مغالطات وممارسة تدليس مهنى لايصب إلا فى مصلحة تنظيمات إرهابية يسعى بعض الباحثين بالمنظمة فى تقديم غطاء حقوقى وإنسانى لجماعات إرهابية ترفع السلاح فى وجه المواطنين ومؤسسات الدولة.