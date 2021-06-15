يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غدا الأربعاء، جلسة مباحثات مع جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، الذى يزور القاهرة.
ويتناول اللقاء - الذى يعقد بقصر التحرير - العلاقات بين مصر ولوكسمبورج، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.
ومن ناحية أخرى، يستقبل الوزير شكرى فى اليوم نفسه جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى لشئون المناخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سامح شكرى يجتمع مع وزير خارجية لوكسمبورج وجون كيرى غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.