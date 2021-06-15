سامح شكرى يجتمع مع وزير خارجية لوكسمبورج وجون كيرى غدا 

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غدا الأربعاء، جلسة مباحثات مع جان أسيلبورن وزير خارجية لوكسمبورج، الذى يزور القاهرة.

ويتناول اللقاء - الذى يعقد بقصر التحرير - العلاقات بين مصر ولوكسمبورج، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام المباحثات.

ومن ناحية أخرى، يستقبل الوزير شكرى فى اليوم نفسه جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى لشئون المناخ.