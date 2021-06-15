التعليم تعلن تفاصيل إجراءات الترقى للمعلمين للعام الدراسى الجارى 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات للمديريات التعليمية بشأن إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية للترقى للمعلمين إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، حيث طالبت الوزارة، بالتعاون لتنفيذ الاستيفاء إلكترونيا وفقا لرؤية مصر 2030 فى مجال التحول الرقمي، وإتاحة رابط تسجيل استيفاء ملف الترقى إلكترونيًا للعام 2020/2021 للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات على رابط موقع بيانات كادر وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021.

وأكدت الوزارة، ضرورة التنبيه على المعلمين المرشحين للترقى بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم، لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبى اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى، وحصول المعلم على 60 نقطة من 100 فى التقييم شرط أساسى لنيل الشهادة.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، إنه يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقى على النحو التالى:

- استيفاء البرنامج التدريبى ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهائية الكبرى المخصصة للبرنامج.

- استمارة ملف إنجاز المعلم، وتتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاطـ، ليكون إجمالى نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفنى ويخصص لها 10 نقاط ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى الوظائف: معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذا يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى: وظائف معلم أول أ ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود .

- يتم ميكنة ورقمنة ملف الترقى إلكترونيا عبر موقع بيانات كاملة المعلم طبقاً للأدوار والمستويات المحددة، والمعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا من على الموقع وبعد الانتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة حفظ وتسجيل ويتحمل كافة الأثار المترتبة على عدم قيامة بذلك والمعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة الصفحة.

- تيسيرا على المعلمين يتم استيفاء ملفات الترقى المعلمين فى مدارس محافظات انتدابهم، على أن تدرج أسمائهم فى الكشوف المرفقة بالقرار الوزارى بمنح شهادة الصلاحية بعد استيفاء كافة المتطلبات ضمن كشوفهم الأصلية.

- استمرار فتح موقع استيفاء الترشح لترقيات المعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسئولى الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية وذلك حتى 30 يونيو، على أن يتاح لهم استيفاء متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى بعد غلق الموقع للترشيح مباشرة .

وأوضح نائب الوزير، أن شروط الترقى قضاء 5 سنوات عمل على الأقل، موضحا أن كل مدرسة مسئول مسئولية كاملة عن:

- إتاحة دخول مدير المدرسة على لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقى إلكترونيا وتسجيل وحفظ ذلك الموقع وتكون إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمى يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالانتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيا، ويتم طباعة استمارات تقييم أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل ويتم اعتمادهم من المدير والموجه والاحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق وكذلك استمارات التقييم فى ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجه.

- شاغلى وظائف المعلمين المرشحين للترقى الذين يشغلون: وظائف الإدارة المدرسية، ووظائف التوجيه الفني، ووظائف مدير ووكيل الإدارة التعليمية ومديرى ووكلاء المديريات التعليمية يتم تقييمهم من مديرى المباشر بديلا عن مدير المدرسة ويتم تقييمهم من قبل الموجه الأول أو الموجه العام المختص بحسب الأحوال عن آخر عام قام به.

- تسجيل آخر تقريرين كفاية إلكترونيا عن العامين السابقين للنظر فى الترشح للترقى وهما (2017-2018) و(2018-2019) للمعلمين المرشحين للترقى فى المدرسة.

- تسجيل استيفاء موقف قضاء مدة ممارسة العمل الفعلى 5 سنوات على الأقل فى الوظيفة الحالية وتخفض سنة الحاصل على درجة الماجيستر، وسنتين للحاصل على الدكتوراه من خلال بيان معتمد من شئون العامليين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية مرفق أقرار المدة البينية، من بينهم المعلمون المرضى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، 7 فئات يتم استثنائهم من شرط المدة.

وأكد لدكتور رضا حجازى، أنه سيتم مراعاة احتساب الحالات الأتية ضمن مدة الخمس سنوات لممارسة العمل الفعلي:

- الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن طبقاً للكتاب الدورى رقم 33 والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتاريخ 25 -10-2015.

- الإجازات المرضية المتقطعة بأجر كامل.

- إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات.

-البعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين .

-الحبس الاحتياطى لمن أخلى سبيله.

-شاغلى وظائف المعلمين المكلفين بوظائف العمد، وأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

-شاغلى وظائف المعلمين المنتدبين لهئيات ووزارات أخرى بشرط قضاء عام واحد على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الحالية فى مجال وظائف التعليم قبل أو بعد ندبه ويقيم أداؤه من مدير المدرسة والموجه الفنى المختص من عام الممارسة.

وتابع الدكتور رضا حجازى: تعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة أو من يحل محلها من غير المرشحين للترقى وعضو قانونى لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة فى استمارة ملف إنجاز المعلم.

-مدير قسم الإحصاء فى كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا لتقييم المعلمين المرشحين للترقى إلكترونيًا والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمى ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

-لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم فى كل إدارة تعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة المدارس فى نطاق الادارة، والتأكد من إنتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع، وترسل اللجنة تقريرا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقى إلكترونيًا فى كافة المدارس الواقعه فى نطاق الإدارة.

-مدير المديرية مشرفا عاما على لجان تقييم الإدارات، ومسئول مسئولية كاملة عن متابعة الادارات والتأكد من انتهاء الاستيفاء ملفات المعلمين إلكترونيًا بالمدارس والادارات الواقعه فى نطاق المديرية قبل غلق الموقع، ويرسل تقريرا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء.