يورو 2020.. منتخب فرنسا يتفوق بهدف من نيران صديقة على ألمانيا بالشوط الأول

تفوق منتخب فرنسا على نظيره الألماني بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول المثير من اللقاء الذى يجمع المنتخبان حاليا، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، فى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

سجل ماتس هوملز مدافع المنتخب الألماني، هدف المنتخب الفرنسي فى الدقيقة 20 بالخطأ فى مرماه، بعدما حول عرضية لوكاس هيرنانديز فى شباك مانويل نوير.

وأصبح هوملز صاحب أول هدف ألمانى عكسي فى تاريخ بطولات اليورو، وثالث هدف عكسي خلال النسخة الحالية من البطولة.

وشهدت الدقائق الأولى من لقاء منتخب ألمانيا مع نظيره الفرنسي، إقتحام أحد الأشخاص ملعب المباراة، بواسطة مظلة، حيث فاجئ أحد الأشخاص اللاعبين وحكم المباراة الهبوط داخل وسط الملعب بواسطة مظلة، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقومون بإخراجه من الملعب.

ويخوض منتخب فرنسا اللقاء بثلاثي هجومى قوى يتكون من كريم بنزيما، أنطوان جريزمان وكيليان مبابي، فى المقابل يعتمد المنتخب الألماني على الثلاثى كاى هافيرتز، توماس مولر وسيرج جنابرى.

ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة لتحقيق الفوز والحفاظ على كبرياءه كبطل العالم في النسخة الماضية "روسيا 2018" حيث يأمل المدير الفني ديدييه ديشامب في الحصول على النقاط الثلاث وإنذار الخصوم قبل استكمال مشوار "يورو 2020".

في المقابل، يتسلح المنتخب الألماني بقيادة يواكيم لوف إلى ختام ناجح، متسلحا بالأرض والجمهور لتحقيق الفوز أمام بطل العالم مع المدرب صاحب المسيرة الذهبية مع الماكينات.

وبدأ منتخب فرنسا اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: لوريس

الدفاع: فاران ، بافارد ، كيمبيمبي ، هيرنانديز

الوسط: بوجبا ، كانتى ، رابيو

الهجوم: بنزيما ، جريزمان ، مبابي.فى المقابل خاض منتخب ألمانيا المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: نوير

الدفاع: جوسينس ، روديجر ، هوملز ، جينتر

الوسط: كيميتش ، جوندوجان ، كروس

الهجوم: هافيرتز ، جنابرى ، مولر.