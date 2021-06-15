/636001/يورو-2020-فرنسا-تتقدم-على-ألمانيا-بنهاية-الشوط-الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الألماني، بنتيجة هدف دون رد لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولي من بطولة أمم أوروبا 2020، في المجموعة السادسةز

خطأ الألماني ماتس هوميلز مدافع المنتخب الألماني، ولاعب الفريق الالماني بايرن ميونخ، بتسجيل هدف في مرماة، ليكون ثالث لاعب في البطولة يخطئ في هذه النسخة يسجل في مرماه، بعد مدافع منتخب تركيا وحارس مرمي منتخب الدنمارك تشيزني. تشكيل منتخب فرنسا: المرمى: هوجو لوريس. الدفاع: بنجامين بافارد – رفاييل فاران - بريسنيل كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز. الوسط: بول بوجبا – نجولو كانتي – أدريان رابيو. الهجوم: أنطوني جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي. وعلى الجانب الأخر في منتخب الماكينات الألمانية أعلن الألماني يواكيم لوف عن تشكيل فريق بلاده في المباراة، وجاء تشكيل الفريق كالتالي: تشكيل منتخب ألمانيا: المرمى: مانويل نوير. الدفاع: جوشوا كيميتش – ماتس هوميلس – أنطونيو روديجير – ماتياس جينتر. الوسط: توني كروس – إليكاي جوندوجان – جوسنيس. الهجوم: كاي هافرتز – توماس مولر – سيرجي جنابري.

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