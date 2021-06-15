رئيس مكافحة كورونا : دلال عبد العزيز تحتاج لأكسجين والإبراشى يعود قريبا

جدة - نرمين السيد - وقال حسنى، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر فضائية cbc، الذى تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغنى وسهير جودة، إن المعلومات التى لديه عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، أنها ما زالت تحتاج إلى أكسجين، مؤكدا أنه ليس معلومات جديدة لديه حول تفاصيل حالتها.

كما أشار إلى أن الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى تتحسن بشكل كبير، لافتا إلى أنه سيعود إلى مشاهديه قريبا.

يذكر إلى أن أسرة دلال عبد العزيز، تخفى عنها حتى الآن خبر وفاة زوجها سمير غانم، ونشرت إيمى سمير غانم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لافتة تنبيه، مُعلقة بجوار باب غرفة دلال عبدالعزيز مكتوبًا عليها: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها".