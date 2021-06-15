بنيران صديقة .. منتخب فرنسا يُسقط الألمان بهدف فى يورو 2020.. فيديو

فوز مهم حققه منتخب فرنسا على نظيره الألمانى بهدف نظيف، فى اللقاء المثير الذى جمع المنتخبان مساء الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، فى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

شهدت بداية اللقاء اقتحام أحد الأشخاص لملعب المباراة، بواسطة مظلة، حيث فاجئ اللاعبين وحكم المباراة الهبوط داخل وسط الملعب بواسطة مظلة، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويقومون بإخراجه من الملعب.

جاء هدف فوز فرنسا بالمباراة عن طريق ماتس هوملز مدافع المنتخب الألماني، فى الدقيقة 20 بالخطأ فى مرماه، بعدما حول عرضية لوكاس هيرنانديز فى شباك مانويل نوير.

وأصبح هوملز صاحب أول هدف ألمانى عكسي فى تاريخ بطولات اليورو، وثالث هدف عكسي خلال النسخة الحالية من البطولة.

وأصبحت الجولة الأولى فى نسخة يورو 2020، هى الأكثر فى تاريخ البطولة التى تشهد 3 أهداف عكسية.

وفى الشوط الثانى، ألغى هدف للنجم الفرنسي كيليان مبابي فى الدقيقة 65 من تسديدة رائعة على يسار مانويل نوير، بداعى التسلل.

كما ألغت تقنية الفيديو "فار" هدف أخر لمنتخب الديوك كريم بنزيما فى الدقيقة 84، بداعى التسلل أيضا.

وأحتل المنتخب الفرنسي وصافة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، خلف المنتخب البرتغالى المتفوق بفارق الأهداف، بعد فوزه الكبير على المنتخب المجرى بنتيجة 3 - 0.