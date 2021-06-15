/636004/يورو-2020-فرنسا-تقبل-الهدية-من-ألمانيا-وتحافظ-عليها

أهدى المنتخب الألماني المباراة لمنتخب الديوك الفرنسية، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب أليانز أرينا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين المنتخبين.

بدأت احداث المباراة بين الفريقين في هدوء تام من قبل الفريقين، حتى مرور أول ربع ساعة من اللقاء لتأتي الديوك الفرنسية بأول هجمة خطرة في الدقيقة الخامسة عشر، ويتصديى لها دفاع الماكينات الألمانية وتخرج ركنية أولى في اللقاء، ويرتقى عليها جريزمان وتصل لبوجبا ويسدد رأسية تمر أعلى المرمي.

هددت الديوك مرمي الماكينات في مناسبتين في أول عشرون دقيقة من عمر المباراة، ولكن بدون أي خطورة من ألمانيا، وأهدي هوملز مدافع الماكينات الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة العشرون، بعد تمريرة عرضية من هيرنانديز ليخطئ في فيها هوملز ويسكنها الشباك.

الألمان يستحوذون على المباراة

حاولت ألمانيا بعد خطأ هوملز في تعديل النتيجة ومحاولة إحراز هدف التعادل في المباراة، من خلال هجمات متتالية على مرمي الديوك، وتسديدات قوية، ولكن دفاعات الفرنسين كانت في ثبات لتحافظ على شباكها نظيفه خلال شد الألمان في احداث المباراة، ومحاولة مجارت الفرنسين الألمان وإمتصاص حماسهم في اللقاء، واصل اللمان الضغط خلال أحداث الشوط الأول ولكن الفرنسين أثبتو لهم انهم أبطال العالم للنسخة الماضية.

هددت الديوك الفرنسية شباك مرمى مانويل نوير في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة من خلال صغير السن مبامبي، وتسجيله هدف ولا أروع في شباك نوير، ولكن حكم الراية ينقذ ألمانيا من الهدف الثاني ويرفع راية بداعي التسلل على مبابي.

تبديلات الفريقين في المباراة

أجري الألماني يواكيم لوف المدير الفني للماكينات الألمانية تبديلين دفعة واحده في خط الهجوم للفريق في الدقيقة الثالثة والسبعون من عمر المباراة، بخروج سيرجي جنابري ودخول تيمو فيرنر، وخروج كاي هافرتز ودخول يوري ساني.

سجل الدولي الفرنسي كريم بنزيما هدف ثاني لفريقة في الدقيقة الثالثة والثمانون من عمر المباراة، ليأتي حكم اللقاء ويوقف اللقاء ويستعين بتقنية الفار بسبب الشك في صحة الهدف، وبالفعل يلغي الهدف، بداعي التسلل على بنزيما في اللقاء، وتنتهي المباراة بهدف هوملز في مرماه، بنتيجة واحد صفر للديوك.