«التسعيره وصلت لـ150 ألف جنيه»...كيف واجه البرلمان «السمسرة بتعيينات البترول»

شهدت الجلسة العامة الثلاثاء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة لوزير البترول طارق الملا، بشأن إشكاليات التعينات وتوصيل الغاز للمنازل، وسط مطالبات بضرورة مواجهة هذه الإشكاليات، مع انتقادات لاذعة له بسبب تقاعسه عن أداء دوره، حيث بدأ ذلك

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استعراض النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، قصة تربح أحد قيادات قطاع البترول، بشكل ساخر، وقال رشاد فى كلمته الساخرة،:"قصتى اليوم حول رجل يتولى أحد القطاعات بوزارة البترول، هو مثلنا يأكل ويشرب ويمشى بالشارع، ولكنه به صفات ليس بالبشر، فقبل نهاية خدمته تم نقله لإحدى الشركات الكبرى فى قطاع البترول ليحصل على مكافأة كبيرة عند نهاية خدمته، وقد يكون ذلك من باب التقدير له ولجهوده، ثم تم صرف له اربع سيارات من عدة جهات مختلفة، وقد يكون ذلك أيضا نظرا لأنه يعمل 24 ساعة فى اليوم