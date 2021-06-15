ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة

يواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى بينما أستضاف بيراميدز نظيرة سموحة، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على فريق الإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب السلام، دوت الخليج .

نتهت أحداث مباراة بيراميدز وسموحة بنتيجة ثلاث أهداف دون رد، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

تدريبات الزمالك قبل لقاء أسوان

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال المران مساء اليوم الثلاثاء على أداء بعض التدريبات الفنية المختلفة، ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدوري في السابع عشر من يونيو الجاري.

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وتنوع الأسلوب التدريبي للجهاز الفني للزمالك خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأداء تدريبات بالكرة، والتسديد بين الحواجز، وتخطي الكرة من شبكة لعبة الكرة الطائرة.

واستعان الجهاز الفني للفريق ببعض الأدوات التدريبية خلال المران لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

تدريبات هوائية لحراس الزمالك

ركز البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المران مساء اليوم الثلاثاء على تدريب حراس الفريق على الارتقاء للكرات العالية.

وقام أوليفيرا بإرسال الكرات العالية على أن يحاول الحارس الوصول لها قبل الحراس الآخرين.

ويخوض رباعي حراسة مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل تدريبات الحراس تحت قيادة أوليفيرا.

شيكابالا يتألق في التدريبات

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات اليوم.

وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى.

وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك كاملة لليوم الثاني على التوالي بعد تعافيه أمس من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزا من الناحية الفنية والطبية لمباريات الفريق المقبلة.