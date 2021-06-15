/636006/الموافقة-على-طلب-النائب-محمد-إسماعيل-بشأن-رفع-نسبه-الصرف-الصحي-من-فواتير-المياه-الخاصه-بالإسكندرية

استجابة للشكوى التى تقدم بها النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تضرر أهالي قرية أبيس الأولي وعزبة القواتلية من تحصيل قيمة بند الصرف الصحي على فاتورة المياة، حيث تقدمت الشركة المختصة بالموافقة.

دوت الخليج

الموافقة على طلب النائب محمد إسماعيل بشأن رفع نسبه الصرف الصحي من فواتير المياه الخاصه بالمنطقتين

وقدمت شركة الصرف الصحي، ردًا للنائب محمد إسماعيل، جاء فيه:« إيماءًا إلى الشكوى المقدمة من أهالى قرية أبيس بشأن تضررهم من نسبة الصرف الصحي فى فاتورة المياه، ييرجى التفضل بالإحاطة بأنه تمت مخاطبة شركة مياه الشرب بالإسكندرية لإتخاذ ما يلزم نحو رفع منطقتى أبيس الأولى وعزبة القواتلية من نسبة الصرف الصحي.

ورد إلينا شكوى من أهالى قرية أبيس الأولى بأن الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بقرية أبيس الأولى لم تنتهى بعد من أعمالها فى المشروع ولم يتم توصيل الوصلات الفرعية من المنازل وبناء على ذلك لا يوجد خدمات صرف صحي بالقرية وعزبة القواتلية حتى تاريخه ولم يتم ربط التوصيلات الفرعية من المنازل تحت بند صرف صحي فى فاتورة المياه الشهرى الجارى وفقًا إلى نسبة استهلاك المياه فعلى أي أساس يتم تحصيل هذا المبلغ مقدمًا ودون وجه حق لذا نرجوا من سيادتكم عدم إدراج هذا البند فى فواتير المياه فى الوقت الحالى.