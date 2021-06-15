/636008/يورو-2020-ترتيب-المجموعات-بعد-نهاية-الجولة-الأولى

انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعات الستة في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بعدد من المفاجآت في انتظار آخر مبارتين اليوم الثلاثاء ليسدل الستار على الجولة الأولى من يورو 2020 التي يشارك فيها 24 منتخبا.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب المجموعات السته في بطولة أمم أوروبا: ترتيب المجموعة الأولى 1- إيطاليا 3 نقاط 2 - ويلز نقطة 3 - سويسرا نقطة 4 - تركيا صفر ترتيب المجموعة الثانية 1 - بلجيكا 3 نقاط 2 - فنلندا 3 نقاط 3 - الدنمارك صفر 4 - روسيا صفر ترتيب المجموعة الثانية 1 - النمسا 3 نقاط 2 - هولندا 3 نقاط 3 - أوكرانيا صفر 4 - مقدونيا صفر ترتيب المجموعة الرابعة 1-التشيك 3 نقاط 2 - إنجلترا 3 نقاط 3 - كرواتيا صفر 4 - أسكتلندا صفر ترتيب المجموعة الخامسة 1- سلوفاكيا 3 نقاط 2- السويد نقطة 3- إسبانيا نقطة 4 - بولندا صفر ترتيب المجموعة السادسة 1- البرتغال ثلاث نقاط 2- فرنسا ثلاث نقاط 3- ألمانيا بدون نقاط 4- المجر بدون نقاط

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