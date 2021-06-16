فيديوجراف .. الشيخ يعقوب يتحدث أمام المحكمة

جدة - نرمين السيد - أدلى الشيخ محمد حسين يعقوب، بشهادته أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال محاكمة 12 متهما فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".





وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز التصريحات التى صرح بها يعقوب أمام المحكمة، حيث إنه حضر إلى المحكمة على كرسى متحرك قائلا: "كنت مريض"، مشيرا إلى أنه خريج دبلوم معلمين وكل ما يقوله هو اجتهادات شخصية. وأوضح أنه ليس عالمًا ولا يفتى فى الدين، وقال:"أبحث عن القلوب"، مؤكدًا أنه ليس له علاقة بالسياسة ولا ينتمى لحزب أو جماعة، مشيرا إلى أن سيد قطب أديب وشاعر ولم يكن متفقهًا فى علوم الدين، بالإضافة إلى أن البنا أسس الجماعة للوصول للحكم ولا يجوز اتباع غير النبى. وأكد أن تصنيف العلميات الإرهابية كجهاد "ضلال"، كما أنه لا يدرى من هم القاعدة أو داعش.

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