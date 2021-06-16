مشروعات النواب توصى بإطلاق وثيقة حياة كريمة فى القرى 

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإخطار جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدر وثيقة "حياة كريمة" ضمن مخاطر الائتمان بأسعار مخفضة للعملاء لكل القرى التى تدخل ضمن المبادرة.





وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ذلك يأتى إيماءً لتوجيهات الرئيس السيسى فى مبادرة "حياة كريمة" لدعم المراة المعيلة والريفية، كما أوصت اللجنة أيضا هيئة الرقابة المالية بحصر كل الجمعيات المخالفة والتى جاءت فى طلب الإحاطة بشأن مراقبة الجهات التى تمنح القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة الجمعيات والشركات التى تدعم المرأة المعيلة وذلك خلال الجلسة المقبلة 28 من الشهر الجارى، وذكر أن اللجنة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير فى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة وعمل على إزالة أى عراقيل تواجة تلك المشروعات.

فيما قالت نيفين بدر الدين، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إننا نخاطب وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية بخصوص أى جمعية تعمل فى مجال الأقراض المتناهى الصغر والصغير، لافتة أن الجهاز يدعم الجمعيات الصغيرة التى تتبنها بينما الشركات تحصل على التمويلات المباشرة من البنوك وليس لدينا تمويلات مباشرة معها.

بينما، أوضح الدكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك 900 جمعية تعمل فى مجال الإقراض منها 800 جمعية فئة "ج" التى تمنح قروض متناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص ذلك ومسؤولى الشركات أوالجمعيات التى تعمل فى الإقراض المتناهى الصغر، وأكد أن الوزارة تقوم بمبادرات للمشروعات الصغيرة الانتاجية وبدأت بمحازة كفر الشيخ والمنيا وغيرها للسيدات بفوائد مخفضة جدًا.

وقال النائب أحمد على، مقدم طلب الإحاطة، إن هذه الجمعيات والشركات الخاصة تمنح قروضًا بفائدة تتعدى 32 % وهذه فائدة لا يوجد مثيلتها فى العالم، مؤكدًا أن هذه الجمعيات والشركات بلا رقابة وتمثل شبكة مصالح عنكبوتية.

وهاجم النائب أحمد بهاء شلبى، تصريحات ممثل الرقابة المالية قائلا:" من الواضح من كلمة ممثل الرقابة المالية أن قوامها غير قادر أصلا على الرقابة ونشاط هذه الشركات أو الجمعيات، إذا هى رقابة بلا رقابة، فجدوى المشروعات التى تقدم لها القروض من الجمعيات والشركات لا تخضع لرقابة، وأيضا الضمانات تقتصر على ايصال أمانة، وهذه الجمعيات والشركات تدمر حال الأسرة المصرية بضمانات غير طبيعية".

وأضاف:" 32 شخصا فى هيئة الرقابة المالية يشرفون ويراقبون جمعيات وشركات مصر التى تقرض المواطنين فى مجال المشروعات متنهاية الصغير، أمر لا يمكن تصديقه".

وأكد النائب سيد سلطان، أن هذه الشركات والجمعيات عبارة عن شبكة نصب تستهدف المواطنين، ويساعدهم سماسرة، ثم يسجنون الناس بعد "مص الدماء"، ثم نظل نخاطب كالعادة الرئيس للإفراج عنهم باعتبارهم غارمات والأسرة المعيلة.