مشروعات النواب توصى بإطلاق وثيقة حياة كريمة فى القرى 

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن ذلك يأتى إيماءً لتوجيهات الرئيس السيسى فى مبادرة "حياة كريمة" لدعم المراة المعيلة والريفية، كما أوصت اللجنة أيضا هيئة الرقابة المالية بحصر كل الجمعيات المخالفة والتى جاءت فى طلب الإحاطة بشأن مراقبة الجهات التى تمنح القروض الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة وخاصة الجمعيات والشركات التى تدعم المرأة المعيلة وذلك خلال الجلسة المقبلة 28 من الشهر الجارى، وذكر أن اللجنة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير فى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة وعمل على إزالة أى عراقيل تواجة تلك المشروعات.
فيما قالت نيفين بدر الدين، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إننا نخاطب وزارة التضامن وهيئة الرقابة المالية بخصوص أى جمعية تعمل فى مجال الأقراض المتناهى الصغر والصغير، لافتة أن الجهاز يدعم الجمعيات الصغيرة التى تتبنها بينما الشركات تحصل على التمويلات المباشرة من البنوك وليس لدينا تمويلات مباشرة معها.
بينما، أوضح الدكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك 900 جمعية تعمل فى مجال الإقراض منها 800 جمعية فئة "ج" التى تمنح قروض متناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص ذلك ومسؤولى الشركات أوالجمعيات التى تعمل فى الإقراض المتناهى الصغر، وأكد أن الوزارة تقوم بمبادرات للمشروعات الصغيرة الانتاجية وبدأت بمحازة كفر الشيخ والمنيا وغيرها للسيدات بفوائد مخفضة جدًا.
وقال النائب أحمد على، مقدم طلب الإحاطة، إن هذه الجمعيات والشركات الخاصة تمنح قروضًا بفائدة تتعدى 32 % وهذه فائدة لا يوجد مثيلتها فى العالم، مؤكدًا أن هذه الجمعيات والشركات بلا رقابة وتمثل شبكة مصالح عنكبوتية.
وهاجم النائب أحمد بهاء شلبى، تصريحات ممثل الرقابة المالية قائلا:" من الواضح من كلمة ممثل الرقابة المالية أن قوامها غير قادر أصلا على الرقابة ونشاط هذه الشركات أو الجمعيات، إذا هى رقابة بلا رقابة، فجدوى المشروعات التى تقدم لها القروض من الجمعيات والشركات لا تخضع لرقابة، وأيضا الضمانات تقتصر على ايصال أمانة، وهذه الجمعيات والشركات تدمر حال الأسرة المصرية بضمانات غير طبيعية".
وأضاف:" 32 شخصا فى هيئة الرقابة المالية يشرفون ويراقبون جمعيات وشركات مصر التى تقرض المواطنين فى مجال المشروعات متنهاية الصغير، أمر لا يمكن تصديقه".
وأكد النائب سيد سلطان، أن هذه الشركات والجمعيات عبارة عن شبكة نصب تستهدف المواطنين، ويساعدهم سماسرة، ثم يسجنون الناس بعد "مص الدماء"، ثم نظل نخاطب كالعادة الرئيس للإفراج عنهم باعتبارهم غارمات والأسرة المعيلة.
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