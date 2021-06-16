شيخ الأزهر : قرار السعودية بتنظيم الحج يراعى المصلحة مع عدم تعطيل الفريضة

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين فى أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، فى ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتحولاتها المزعجة، هو قرار صائب وحكيم يراعى المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة.





وقال الأزهر، فى بيان الليلة، إن الإمام الأكبر أكد تقدير الأزهر الشريف لحرص المملكة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء مقاصد الشريعة الإسلامية، التى من أهمها "حفظ النفس" فى ظل تداعيات الوباء، مقدرًا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودى الشقيق على جهودهم فى خدمة حجاج بيت الله الحرام والحرص على سلامتهم، داعيا الله (تعالى) أن يوفق قادة بلادنا العربية الإسلامية إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يرفع البلاء والوباء، وأن يجنب عالمنا والإنسانية من كل مكروه وسوء.

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