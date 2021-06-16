فيديو .. الإفتاء توضح حكم الزوجة التى تطلب الطلاق من أجل رجل آخر

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار فى ردها على سؤال لمتابع عبر قناتها على يوتيوب، إن هذا من فعل الشياطين، مؤكدة أن الرسول لعن من خبب امرأة على زوجها، أى أفسد بينهما حتى طلبت المرأة الطلاق.





وأضافت، أن هذا من كبائر الذنوب وفاعل ذلك ملعون وعليه أن يبادر بالتقوى من هذا الفعل القبيح.

