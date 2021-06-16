صورها من الخلف أثناء استلام الشنط .. القصة الكاملة لواقعة متحرش المطار

جدة - نرمين السيد - لم يكتف العامل بالتصوير فقط ولكنه قام بالتحرش بها، إذ كشفت ذلك الراكبة التى تعرضت للتحرش من خلال فيديو لها انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعى، وذكرت تفاصيل الواقعة التى حدثت بمنبى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.

وطالب الراكبة بالتحقيق مع العامل، إذ كان الفيديو يتصمن شكوى مقدم منها إلى سلطات مطارالقاهرة.

وقالت الراكبة صاحبة الواقعة، إن اعامل قام بتصويرها أثناء عودتها من بيروت ووقوفها فى الطابور لاستلام شنط السفر، مؤكدة أنه قام بتصويرها من الخلف وأصحابها لاحظوا ذلك.

وأضافت فى الفيديو، أنه تم استدعاء الأمن بعد الواقعة مباشرة للتحقيق فى الواقعة وإلزام العامل بإزالة الصور التى التقطها.

وعلى الفور، تدخلت سلطات المطار، وأوقفت العامل المعروف باسم متحرش المطار، الذى قام بتصوير إحدى الراكبات من الخلف، مؤكدة أنه تم سحب تصريحه الجمركى لحين الانتهاء من كافة التحقيقات بواسطة الجهات المعنية بذلك.

وقال شركة ميناء القاهرة الجوى، فى بيان لها، أنها قررت إيقاف العامل، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مساء الإثنين الموافق 14 يونيو الجارى يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة بتعرضها للتصوير من أحد العاملين والمعروف باسم متحرش المطار، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.

وأكدت شركة ميناء القاهرة الجوى، أنها حريصة كل الحرص على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، موضحة أنها لا تتهاون فى محاسبة أى متجاوز أو مقصر فى تأدية الواجب المكلف به من جميع العاملين.